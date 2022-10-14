"Нужно учиться вести себя": звездный украинский футболист назвал проблему главного тренера сборной

Малиновский заявил, что наставник "сине-желтых" очень сильно переживает за игру и результаты команды.
Украинский футболист и игрок сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что главному тренеру сборной по футболу Александру Петракову необходимо научиться общаться с журналистами и спокойно реагировать на их вопросы.
В интервью YouTube-каналу Киевский торт полузащитник итальянской Аталанты заявил, что сам наставник "сине-желтых" очень сильно переживает за игру и результаты команды, поэтому не всегда может сдерживать эмоции в общении с прессой.
Он подчеркнул, что футболистам также не всегда приятно отвечать на вопросы журналистов после матчей.
"Почему у Петракова не складываются отношения с прессой? Это ему надо задавать вопрос, а не мне. Он всегда хочет выигрывать. Когда нет результата или он негативный, он злится и ему не до прессы. Но это такой момент, что нужно учиться вести себя с прессой. Ты должен дать информацию после игры. Даже мне бывает неприятно давать комментарии после игры, когда ты оставил на поле все силы", – сказал один из лидеров сборной Украины.
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