Конфуз года: Украина хочет подать заявку на ОИ-2028, которые пройдут в США

Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о том, что Украина намерена участвовать в конкурсе на проведение летней Олимпиады 2028.

По его словам, работа ведется вместе с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

Гутцайт подчеркнул, что поддержал этот проект, заявив, что он даст толчок развитию массового спорта в стране.

Отметим, что заявление украинского спортивного чиновника стало настоящим курьезом, ведь место проведения Олимпиады-2028 года стало известно еще три года назад — Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

/ president.gov.ua

На ситуацию обратили внимание многие специализированные спортивные издания.

"Фэйл дня. Украина хочет подать заявку на ОИ-2028, которые пройдут в США", - в частности пишут СМИ.

Как известно, в 2017 году власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о проведении в городе летних Олимпийских игр 2028 года.

13 сентября в Лиме на 130-й сессии МОК Лос-Анджелес был официально объявлен столицей Олимпийских игр 2028 года.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск и Киев могут провести Олимпийские игры совместно.