Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания: яркие фото победы англичан

Сборная Англии на родном поле легендарного стадиона Уэмбли в тяжелейшем поединке и благодаря пенальти одолела сенсацию турнира - сборную Дании.
Впервые сборная Англии, чей "Уэмбли" принимает решающие игры Евро-2020, вышла в финал главного турнира континента.
В упорнейшем поединке команда Гарета Саутгейта взяла верх над неуступчивыми датчанами - благодаря довольно сомнительному пенальти в добавленное время.
Англичане сыграют в финале против сборной Италии.
Англия - Дания - 2:1 (1:1, 1:1)
Голы: Миккель Дамсгор, 30 (0:1). Симон Кьер, 39 - в свои ворота (1:1). Харри Кейн, 104 (2:1).
Автор: Дмитрий Видоменко