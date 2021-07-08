Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания: яркие фото победы англичан

Голы: Миккель Дамсгор, 30 (0:1). Симон Кьер, 39 - в свои ворота (1:1). Харри Кейн, 104 (2:1).

Англичане сыграют в финале против сборной Италии.

В упорнейшем поединке команда Гарета Саутгейта взяла верх над неуступчивыми датчанами - благодаря довольно сомнительному пенальти в добавленное время.

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