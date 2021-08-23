"Сам себе поставил задачи": Петраков раскрыл свои цели во главе сборной Украины

Петраков нацелен только на выход в финальную часть / УАФ

Александр Петраков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, раскрыл свои цели у руля "желто-синих". В частности, Петраков настроен исправить сложное положение в отборе на ЧМ-2022.

"Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачи. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы. Мне интересно попасть в Катар", – заявил Петраков в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, сообщалось, что Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в групповом турнире отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Будет ли работать тренер с командой в следующем году – пока неизвестно. Сам Петраков пока также не знает, как долго будет руководить сборной:

По слухам, Петраков должен работать с национальной командой, пока ее не сможет возглавить Сергей Ребров, который несколько месяцев назад подписал контракт с одним из клубов с ОАЭ.

Первый матч под руководством нового тренера сборная Украины проведет на выезде уже 1 сентября против сборной Казахстана (отметим, что первый матч этих команд в Киеве завершился вничью 1:1).

К слову, именно Петраков тот тренер, который привел украинскую молодежную сборную к титулу Чемпионов мира-2019.