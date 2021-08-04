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Скандал с Тимановской и ее "возвращением" в Минск: атлетка в последний момент не полетела в Польшу

4 августа 2021, 14:12

На изменении маршрута полета настояли дипломаты из Польши.

Кристина Тимановская
Тимановская полетела в Вену / Instagram К. Тимановской

Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которую, по ее словам, хотели принудительно отправить в Минск, не полетела прямым рейсом из Японии в Варшаву. Вместо этого она вылетела в Вену. На изменении маршрута настояли польские дипломаты.

Как сообщает Reuters, планировалось, что Тимановская из Токио должна отравиться в Польшу – Варшава выдала спортсменке гуманитарную визу, а в последние дни она находилась в посольстве этого государства в японской столице.

Однако, как стало известно от представителя белорусской диаспоры, который на связи со спортсменкой, незадолго до вылета из соображений безопасности было принято другое решение – Тимановская вместо Варшавы отправилась в столицу Австрии – Вену. Указывается, что на этом настояли польские дипломаты.

Напомним, ранее стало известно, что после скандала с Тимановской приняли решение не возвращаться в Беларусь другие спортсмены – легкоатлеты-многоборцы Яна Максимова и Андрей Кравченко. Тренер гандбольного клуба Витязь Константин Яковлев выехал на территорию Украины.

Скандал с легкоатлеткой из Беларуси на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх-2020, которые в эти дни проходят в Токио, случился скандал. Легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram подвергла критике белорусских спортивных чиновников. Они настаивали на том, чтобы она приняла участие в соревнованиях, на которых не специализируется.

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После этого девушку отстранили от Олимпиады, а функционеры, вопреки воле спортсменки, пытались отправить ее на самолете в Минск.

Она смогла отказаться от возвращения в Беларусь и решила попросить политическое убежище в Минске.

Ее супруг Арсений Зданевич выехал на территорию Украины.

Олимпиада-2020 новости Беларуси Кристина Тимановская
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