Скандал на Олимпиаде: белорусскую спортсменку пытаются силком вернуть в Минск

Кристина Тимановская / Instagram К.Тимановской

На Олимпийских играх в Токио вспыхнух скандал после того, как белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались силой вернуть в Минск.

В интервью Еврорадио белорусская атлетка сообщила о том, что находится в аэропорту Токио, а в дело уже вмешалась местная полиция.

"Сейчас я нахожусь с полицией. Они пока решают, что делать", - сказала Тимановская.

Отметим, что ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил ее к участию в соревнованиях на ОИ-2020.

Спортсменка уточнила, что чиновники из белорусской делегации, по ее словам, не высказывали ей никаких претензий, а просто попросили собрать вещи и отвезли в аэропорт.

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В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановскую возвращают домой якобы из-за ее эмоционально-психологического состояния, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.

Ранее Тимановскую не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина - недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение десяти месяцев перед ОИ.

В свою очередь спортсменка резко отреагировала на это решение, после чего ее раскритиковали в провластных белорусских Telegram-каналах, а также на белорусском телевидении. Девушка добавила, что планирует просить убежища в одной из стран Европы.

По последним данным, Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул (на котором ее планировали вывезти).

Кроме того, к Кристине Тимановской едут представители японского МИД.

Напомним, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, ранее отрезавший от нашего государства оккупированный РФ Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины.

Ранее на официальном сайте соревнований на карте мира между материковой территорией Украины и Крымом была такая же линия, какой обозначены границы между различными государствами. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.