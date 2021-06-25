"Сыграем в освобожденном Крыму": в Украине едко ответили на предложение РФ о матче сборных

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 / УНИАН

Член комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными Украины и РФ.

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков", - цитирует российского депутата Чемпионат.

По его мнению, матч Украина - Россия будет интересным и его необходимо организовать в ближайшее время.

Матч со сборной Украины: в РФ опасаются провокаций

В свою очередь почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, считает, что не стоит усугублять и так напряжённую обстановку между государствами.

"К этой идее отношусь крайне отрицательно. Кроме злейшего раздражения такой матч у людей больше ничего не вызовет с учётом ситуации и отношения к нам Украины. Если наши ребята более-менее лояльно воспримут, то от них можно ожидать чего угодно, мы же видели, как до начала Евро чего они только не наговорили. Да и для чего, какая цель? Выявить, кто сильнее? Что может показать товарищеский матч? Полная чушь. Никакие отношения он не укрепит, только подольёт масла в огонь. Я категорически против этой идеи. До сих пор поддерживаю требование УЕФА разводить наши команды по разным корзинам. Зачем создавать дополнительные проблемы, если их можно избежать?" — сказал Колосков RT.

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С его мнением согласился известный тренер Валерий Непомнящий. Он предположил, что даже если игроки и болельщики захотят провести такую встречу на футбольном поле, то политики точно выступят против.

"Я очень сильно сомневаюсь, что это возможно реализовать. К сожалению, всё зависит не от спортсменов, а от политиков. Конечно, есть неадекватные люди, которые могут негативно отреагировать, но в целом, думаю, люди были бы не против, чтобы наши сборные встретились", — отметил Непомнящий.

Где предлагают провести матч Украина - Россия

В захваченном Россией Крыму уже выразили готовность принять сборные двух стран.

"Все люди разные, болельщики тоже разные. Я знаю, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же и украинцы. Спорт всегда сближает, это однозначно", — сказал президент подконтрольного РФ "крымского футбольного союза" Юрий Ветоха.

Матч Украина – РФ: что говорят в Сети

В украинском сегменте Интернета уже прокомментировали предложение о матче сборных Украины и РФ:

"На России все никак не успокоятся";

"А если в Москве захотят померяться чья армия сильнее? Ну типа а давайте на море 1 на 1, а потом в небе 1 на 1, а там можно и в футбол проверить. Какая разница, что и кто хочет в росии?";

"Не надо было позорно вылетать с Евро 2020 тогда может быть и померялись силой на футбольном поле. А так о чём с лузерами говорить? Ждите своей очереди. Когда время придёт - обязательно наваляем вам...";

"Тренируйтесь на кошках";

"В освобожденном украинском Крыму я за".

Напомним, сборная Украины попала в группу С. Первый матч украинской команды состоялся 17 июня – сборная проиграла нидерландцам со счетом 2:3. Позже наша команда обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила австрийцам (0:1).

Украинская сборная по дополнительным показателям получила преимущество и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе.

Сборная России на Евро-2020 выступала в группе В. Российская команда проиграла бельгийцам (0:3), уступила команде Дании (1:4), с минимальным счетом победила сборную Финляндии (1:0), заняла третье место в группе и вылетела.