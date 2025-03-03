Евровидение-2025: в прогнозах букмекеров для Украины добавилось оптимизма

Кратко:
- Украина укрепила свои позиции в рейтинге потенциальных победителей Евровидения-2025
- За неделю Ziferblat поднялись на несколько пунктов
Два месяца осталось до Евровидения-2025 и шесть стран-участниц все еще не представили своих конкурсантов. Тем не менее еврофаны уже видят более полную картину будущего конкурса.
А у украинских поклонников Евровидения появился повод для радости: группа Ziferblat поднялась в рейтинге потенциальных победителей от букмекеров еще выше - на целых два пункта. Сейчас конкурсанты от Украины занимают 11 место.
Всего за месяц наша "Птица молитвы" (название конкурсной песни Ziferblat - прим. редактора) взлетела почти до топ-10. На данный момент главными конкурентами Украины на Евровидении являются Бельгия, Португалия и Израиль.
Бельгия принимает участие в Евровидении с 1956 года, но имеет на счету лишь одну победу - в 1986. Дважды страна получала ноль баллов (1962, 1965).
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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