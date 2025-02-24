Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

Украина на Евровидении в этом году столкнулась с вызовом, который уверенно преодолевает.

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Победитель Евровидения-2025 - свежий прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Кратко:

Украина поднялась в рейтинге потенциальных лидеров на 5 пунктов

Букмекеры ввели в топ-5 новую страну, которая потеснила Израиль

Из 37 стран-участниц Евровидения-2025 всего 11 еще не представили своих конкурсантов. Двое из них, Швеция и Португалия, входят в топ-5 потенциальных победителей музыкального соревнования по версии букмекеров.

Что же касается места Украины в этом рейтинге, так за неделю наши конкурсанты, группа Ziferblat, достигли заметного прогресса, который вселяет в украинских еврофанов большие надежды. Так за последние семь дней мы поднялись в списке на целых пять пунктов - с 18-го на 13-ое место.

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Теперь нашими главными конкурентами считаются Бельгия, Австрия, Чехия, Нидерланды и Италия. В топ-5 в свою очередь ворвалась Португалия - вытеснила одного из главных лидеров последних нескольких недель Израиль.

Португалии принадлежит один из антирекордов Евровидения, как страна с самым длительным периодом неудач на конкурсе: победы ей пришлось ждать целых 53 года - впервые Португалия попала на Евровидение в 1964 году, а первую (и пока единственную) победу одержала лишь в 2017-ом (до этого лучшим результатом страны было 6 место в 1996 году). За всю историю участия в конкурсе Португалия четыре раза оказывалась на последнем месте, из них два (1964, 1997) с нулевым результатом.

Победитель Евровидения-2025 - свежий прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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