Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

Анна Подгорная
24 февраля 2025, 12:42
55
Украина на Евровидении в этом году столкнулась с вызовом, который уверенно преодолевает.
Ziferblat, Евровидение-2025
Победитель Евровидения-2025 - свежий прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Кратко:

  • Украина поднялась в рейтинге потенциальных лидеров на 5 пунктов
  • Букмекеры ввели в топ-5 новую страну, которая потеснила Израиль

Из 37 стран-участниц Евровидения-2025 всего 11 еще не представили своих конкурсантов. Двое из них, Швеция и Португалия, входят в топ-5 потенциальных победителей музыкального соревнования по версии букмекеров.

Что же касается места Украины в этом рейтинге, так за неделю наши конкурсанты, группа Ziferblat, достигли заметного прогресса, который вселяет в украинских еврофанов большие надежды. Так за последние семь дней мы поднялись в списке на целых пять пунктов - с 18-го на 13-ое место.

видео дня

Теперь нашими главными конкурентами считаются Бельгия, Австрия, Чехия, Нидерланды и Италия. В топ-5 в свою очередь ворвалась Португалия - вытеснила одного из главных лидеров последних нескольких недель Израиль.

Португалии принадлежит один из антирекордов Евровидения, как страна с самым длительным периодом неудач на конкурсе: победы ей пришлось ждать целых 53 года - впервые Португалия попала на Евровидение в 1964 году, а первую (и пока единственную) победу одержала лишь в 2017-ом (до этого лучшим результатом страны было 6 место в 1996 году). За всю историю участия в конкурсе Португалия четыре раза оказывалась на последнем месте, из них два (1964, 1997) с нулевым результатом.

Евровидение-2025
Победитель Евровидения-2025 - свежий прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

Читайте также:

Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

14:06Синоптик
Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:05Война
"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

13:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

14:13

Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многих

14:12

Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

14:06

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

13:35

Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворитВидео

13:13

Где спрятаны два лица: только "настоящие детективы" угадают за 5 секунд

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
13:05

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:00

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:45

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

Реклама
12:43

Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиакаВидео

12:42

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

12:13

"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

12:10

"Вступление в ЕС надо ускорить": Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

Реклама
11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

Реклама
05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять