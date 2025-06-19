"Изуродовала себя": что случилось с лицом путинистки Алины Кабаевой

Путинистка Кабаева продолжает экспериментировать с внешностью.

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Алина Кабаева - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Кабаева

Кратко:

Алина Кабаева показала свое лицо

В чем ее обвинили поклонники

Российская художественная гимнастка и возможная любовница диктатора Путина – Алина Кабаева – появилась на публике.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка была в черном платье, которое дополнила серьгами с жемчугом.

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Известно, что в таком образе спортсменка показалась на одном из спортивных мероприятий. Также свой лук она дополнила ярким макияжем и легкой укладкой.

Алина Кабаева на тренировке / фото: t.me/skygraceacademy/

Алина Кабаева на тренировке / фото: t.me/skygraceacademy/

Пользователи Сети отметили, что Кабаева стала выглядеть иначе и даже предположили, что она сделала пластическую операцию.

"Какая она была хорошенькая, привлекательная, а сейчас ботоксом все испортила";

"Зачем изуродовала себя ботоксом?";

"Видно, что тренируют другие, приехала прокомментировала на камеру и луки выгуляла. Лицо тяжелое, сделанное", - написали россияне.

Реакция россиян на лицо Кабаевой / фото: скрин woman.ru/

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Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.

А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.

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Кто такая Алина Кабаева? Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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