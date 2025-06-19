Кратко:
- Алина Кабаева показала свое лицо
- В чем ее обвинили поклонники
Российская художественная гимнастка и возможная любовница диктатора Путина – Алина Кабаева – появилась на публике.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка была в черном платье, которое дополнила серьгами с жемчугом.
Известно, что в таком образе спортсменка показалась на одном из спортивных мероприятий. Также свой лук она дополнила ярким макияжем и легкой укладкой.
Пользователи Сети отметили, что Кабаева стала выглядеть иначе и даже предположили, что она сделала пластическую операцию.
"Какая она была хорошенькая, привлекательная, а сейчас ботоксом все испортила";
"Зачем изуродовала себя ботоксом?";
"Видно, что тренируют другие, приехала прокомментировала на камеру и луки выгуляла. Лицо тяжелое, сделанное", - написали россияне.
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Кто такая Алина Кабаева?
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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