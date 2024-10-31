Филиппу Киркорову грозят неприятности.

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Филипп Киркоров стал нежеланным гостем на концерте / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

В РФ призвали не пускать Киркорова на концерт

Певец совершает недостойные поступки

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не перестает удивлять жителей страны-оккупанта своим поведением.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, глава ФПБК РФ Виталий Бородин заявил, что артиста не стоит пускать на "Голубой огонек".

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Бородин отметил, что путинист постоянно "входит не в те двери", поэтому ему не место на светских мероприятиях.

"Филипп Киркоров не заслуживает корпоративов, потому что периодически входит не в те двери. То он на "голой" вечеринке, то в Сети появляются ролики, где он дает несовершеннолетнему потрогать себя за ягодицы, и так далее. Такие люди не должны появляться на мероприятиях", — сказал Бородин.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Как писал Главред, ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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