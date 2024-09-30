Положинский прокомментировал зарплату военного и почему недоволен своей службой

Музыкант-воин признался, как оказался на радио, и за какие средства он живет и донатит сегодня.

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Александр Положинский новости - Положинский рассказал про работу на радио и заработки во время службы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Экс-лидер группы Тартак и шоумен Александр Положинский весной 2022 года вступил в ряды ВСУ и был распределен в 47-ую отдельную механизированную бригаду, где прослужил больше года и получил боевой опыт.

В ноябре 2023 года его перевели в другое подразделение. Сейчас певец-воин занимается просветительской деятельностью - ведет программы на радио Армия FM.

В интервью для издания "Апостроф" Положинский отметил - он понимает важность своей работы сейчас, но не был в восторге от нового назначения. Впрочем он также осознает, что он - человек военный, и обязан исполнять приказы начальства.

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"Я скажу откровенно, это не было моим решением. Тем более я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в результате быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такое задание, то я его выполняю", - говорит артист.

При этом он не стал также увиливать от ответа про зарплату военного. Александр Положинский не называл конкретную сумму, но признал, что этих средств ему не хватает - в большей степени его обеспечивают выплаты по роялти: "Мне не достаточно этих денег. Но я кроме денежного обеспечения военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще и много донатить".

Кто такой Александр Положинский? Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

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