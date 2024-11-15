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Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

Элина Чигис
15 ноября 2024, 09:39обновлено 15 ноября, 10:12
1965
Филипп Киркоров совершил серьезные нарушения.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров попал в неприятности / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Филипп Киркоров имеет много штрафов за нарушение ПДД
  • Как его наказали судебные приставы

Российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, объявили в розыск из-за 31 штрафа за нарушение ПДД.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист нарушал на своем автомобиле Rolls-Royce.

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"Оказалось, что водитель исполнителя хита "Цвет настроения синий" любит нарушать правила дорожного движения. С декабря 2023 года он неоднократно превышал скорость, нарушал требования разметки и парковался в неположенных местах", - заявили в СМИ.

Сумма штрафа уже более 240 долларов, но путинист не спешит их оплачивать. Также приставы наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

Кстати, сам Киркоров за рулем никогда не ездит, а пользуется услугами водителя.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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