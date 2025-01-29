Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

Кратко:
- Татьяна Лазарева вышла на связь с поклонниками
- Актриса стала бабушкой
Российская актриса Татьяна Лазарева, которая не боится публично осуждать террористическую политику Кремля и уехала из РФ жить в Испанию, рассказала о том, что впервые стала бабушкой.
На своей странице в Instagram Лазарева поделилась, что ее старшая дочь от брака со вторым мужем и коллегой Михаилом Шацем, 26-летняя София Шац родила ребенка.
"Дочь родила дочь", – написала Татьяна.
Отметим, София живет в Португалии и призналась, что назвала дочь Сарой.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.
А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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Кто такая Татьяна Лазарева?
Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.
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