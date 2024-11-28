Виталий Козловский похвастался моложавой тещей

Краткое содержание:
- Виталий Козловский впервые показал, как выглядит мама его жены
- Певец с большим теплом и уважением относится к теще
- Козловский поздравил маму Юлии Бакуменко с праздником
За последний год жизнь украинского певца Виталия Козловского значительно преобразилась - в ней появилась долгожданная семья, которой сегодня артист очень гордится. Звезда перестал скрывать, как выглядит его жена и ребенок, а недавно в своем блоге даже похвастался тещей.
Так в Instagram-сторис Козловский опубликовал семейное фото с сыном Оскаром, женой Юлией и ее мамой Викторией Владимировной. Оно послужило своего рода открыткой ко Дню рождения тещи певца.
Артист тепло поздравил маму Юлии с праздником. По всей видимости отношения между ними складываются более чем дружелюбные.
"Поздравляю самую лучшую тещу и Оскароносную (сына Виталия и Юлии зовут Оскар - прим. редактора) бабушку с Днем рождения! Очень любим вас! Желаем здоровья и душевного спокойствия", - написал Виталий Козловский.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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