Дочь Киркорова скоро догонит своего отца-путиниста по количеству скандалов.

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Дети Филиппа Киркорова никак не осядут в одной школе/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Коротко:

Дочь Киркорова бывает наказана

Что планирует путинист на будущее детей

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на незаконно оккупированный Донбасс, оказывается иногда проводит время со своими детьми и даже наказывает их.

Как пишет пропагандистское издание 7Дней, Киркоров особенно строг со своей дочерью Аллой-Викторией, которая уже сама имеет приличную историю скандалов и попаданий в СМИ.

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Как рассказала она пропагандистам, Киркоров иногда бывает строг со своими детьми и даже может лишить их гаджетов, чтобы те не проводили много времени в виртуальном мире.

Киркоров также считает, что он "не слюнявчик" и не должен обеспечивать своих детей после 18 лет. "Ничего! Сами заработают себе на дом. Ничего не буду покупать. Сами должны себя обеспечивать. Я что, слюнявчик такой по жизни? Нет, я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Как бы они хотели или не хотели — пока они этого не понимают. Потом скажут спасибо", - уверен путинист.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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