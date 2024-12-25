Вы узнаете:
- Причина задержки транспортировки тела Яниса Тиммы
- Дата прощания с бывшим мужем Седоковой
Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, восемь дней после смерти оставалось в морге и только сегодня, в среду, 25 декабря, его транспортировали на родину. Об этом написала сестра спортсмена Лелде Жандецкая в Instagram.
Причиной задержки с транспортировкой тела стали бюрократические процедуры, с которыми столкнулась семья спортсмена. Мама Тиммы, которая должна была прилететь из Латвии, не смогла быстро забрать тело сына из-за сложности оформления документов, ведь она является иностранной гражданкой.
По словам близких друзей баскетболиста, оформление всех необходимых процедур заняло больше времени, чем ожидалось. В частности, требовалось получить заключение судмедэксперта, что, вероятно, еще не было готово.
"Янис сегодня прибыл в Латвию. Спасибо всем за поддержку. Прощание с ним состоится 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории", - написала Жандецкая.
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Отметим, как сообщал Главред, тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в ночь с 16 на 17 декабря. Незадолго до этого спортсмен официально развелся с Анной Седоковой.
Отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
Сперва сообщалось, что расходы на перевозку тела и похороны покроет сама Седокова. Однако позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую играл Тимма, была опубликована информация о том, что расходы на транспортировку и похороны будет разделять клуб. После этого друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил, что Седокова не участвовала в оплате этих расходов.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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