Юный и привлекательный: как выглядит единственный сын Клаудии Шиффер

22-летний Каспар Вон разбил сердца поклонниц его звездной матери.

https://glavred.info/starnews/yunyy-i-privlekatelnyy-kak-vyglyadit-edinstvennyy-syn-klaudii-shiffer-10636127.html Ссылка скопирована

Клаудия Шиффер новости - как выглядит сын Клаудии Шиффер сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Старший сын Клаудии Шиффер и Мэттью Вона избегает публичности

Модель показала, как выглядит ее 22-летний сын

Немецкая супермодель и фэшн-икона Клаудия Шиффер воспитывает троих детей от британского режиссера и аристократа Мэттью Вона. Клементина, как и мама, увлекается миром моды, и уже совершает первые самостоятельные светские выходы. Козиме всего 14, и родители трепетно оберегают ее приватность.

Что же касается Каспара, первенца Шиффер и Вона, то молодой человек самостоятельно и осознанно не ведет публичный образ жизни. Тем не менее модель не удержалась, и в день его 22-летия показала, как выглядит ее единственный сын.

видео дня

В своем блоге в Instagram она опубликовала два его фото: Каспар в детстве и сейчас. В парне угадываются черты отца и обаяние матери.

"С 22-летием, Каспар. Мужчина, который твердо придерживается своих убеждений, честен, умен и заставляет меня смеяться. Я горжусь тем, что я твоя мама. Люблю тебя", - написала Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер новости - как выглядит сын Клаудии Шиффер сейчас / instagram.com/claudiaschiffer

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

Читайте также:

Кто такая Клаудия Шиффер? Клаудия Шиффер - немецкая супермодель и актриса, одна из "Большой шестерки". Была музой Карла Лагерфельда и внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как модель, которая появилась на различных обложках наибольшее количество раз. Она работала с такими журналами, как Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue. Имеет собственный бренд изделий из кашемира Claudia Schiffer Knits, и декоративной косметики Claudia Schiffer Make Up.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред