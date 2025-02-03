Юный и привлекательный: как выглядит единственный сын Клаудии Шиффер

Вкратце:
- Старший сын Клаудии Шиффер и Мэттью Вона избегает публичности
- Модель показала, как выглядит ее 22-летний сын
Немецкая супермодель и фэшн-икона Клаудия Шиффер воспитывает троих детей от британского режиссера и аристократа Мэттью Вона. Клементина, как и мама, увлекается миром моды, и уже совершает первые самостоятельные светские выходы. Козиме всего 14, и родители трепетно оберегают ее приватность.
Что же касается Каспара, первенца Шиффер и Вона, то молодой человек самостоятельно и осознанно не ведет публичный образ жизни. Тем не менее модель не удержалась, и в день его 22-летия показала, как выглядит ее единственный сын.
В своем блоге в Instagram она опубликовала два его фото: Каспар в детстве и сейчас. В парне угадываются черты отца и обаяние матери.
"С 22-летием, Каспар. Мужчина, который твердо придерживается своих убеждений, честен, умен и заставляет меня смеяться. Я горжусь тем, что я твоя мама. Люблю тебя", - написала Клаудия Шиффер.
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Кто такая Клаудия Шиффер?
Клаудия Шиффер - немецкая супермодель и актриса, одна из "Большой шестерки". Была музой Карла Лагерфельда и внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как модель, которая появилась на различных обложках наибольшее количество раз. Она работала с такими журналами, как Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue. Имеет собственный бренд изделий из кашемира Claudia Schiffer Knits, и декоративной косметики Claudia Schiffer Make Up.
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