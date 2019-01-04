"Есть животик!": Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности

Катю Осадчую заподозрили в беременности / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

Украинская телеведущая Катя Осадчая вызвала жаркие споры под своим последним фото с отдыха в Турции, ведь фанаты разглядели на снимке округлый живот знаменитости.

На своей странице в Instagram Осадчая показала фото, на котором она запечатлена в легком белом сарафане на фоне заката.

"Когда каждый день новая картина на небе", - подписала снимок ведущая.

Фото вызвало небывалый ажиотаж: фанаты заподозрили ведущую в третьей беременности.

"Катя, вы что, в положении?", "Выглядит беременной", "Видимо, всем кажется, что Катя беременна", "Может быть, Катюша по правде уже в положении", "Животик!", - писали юзеры.

Другие же посчитали, что ведущая не беременна, и это просто из-за ветра в районе живота раздулся сарафан.

"Посудите сами, какой женщине приятно, чтобы сравнивали с беременной, когда она не в положении?", "Та совсем не выглядит беременной! И сарафан не полнит!", - считают фанаты.

Катя Осадчая отправилась на отдых с мужем Юрием Горбуновым / https://www.instagram.com/kosadcha/?hl=ru

Напомним, Катя Осадчая – мама двоих детей: в сентябре 2002 года она родила сына Илью от бизнесмена Олега Полищука, а в феврале 2017 года она и Юрий Горбунов стали родителями сына Ивана.

Ранее Катя Осадчая покорила сеть блестящим нарядом.