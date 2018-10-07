"Ослепительно!": Катя Осадчая покорила сеть блестящим нарядом

Катя Осадчая похвасталась нарядом / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая покрасовалась в шикарном образе.

На видео, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в длинном платье с открытыми плечами, которое обильно декорировано блестящими камнями.

"Блестящий вечер", – подписала видео ведущая.

Поклонницы назвали платье ведущей мечтой каждой женщины, и отметили, что Осадчей оно очень идет.

"Платье ослепительное, оно очень подходит вам!", "Ослепительно!", "Вау! Царица блеска", "Катя, очень красивое платье! Мечта каждой женщины", - писали юзеры.

Ранее Катя Осадчая позабавила сеть необычным нарядом.