"Ослепительно!": Катя Осадчая покорила сеть блестящим нарядом

Ведущая позировала в длинном платье с открытыми плечами.
Украинская телеведущая Катя Осадчая покрасовалась в шикарном образе.
На видео, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в длинном платье с открытыми плечами, которое обильно декорировано блестящими камнями.
"Блестящий вечер", – подписала видео ведущая.
Поклонницы назвали платье ведущей мечтой каждой женщины, и отметили, что Осадчей оно очень идет.
"Платье ослепительное, оно очень подходит вам!", "Ослепительно!", "Вау! Царица блеска", "Катя, очень красивое платье! Мечта каждой женщины", - писали юзеры.
Ранее Катя Осадчая позабавила сеть необычным нарядом.