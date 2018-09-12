"Красивый кед": Катя Осадчая позабавила сеть необычным нарядом

Катя Осадчая поделилась архивным фото / Фото: ivona.bigmir.net

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сегодня отмечает 35 день рождения, поделилась забавным архивным фото.

На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в странном платье – кеде.

"Однажды на сьемках. Что я только не надевала", - подписала фото Осадчая.

Подписчики отметили, что ведущая прекрасно выглядит в любом образе.

"Вы красавица, хоть мешок надень", "Креативно", "Красивый кед", "Так на тебя что не надень, красивая!", - писали юзеры.

Также знаменитость похвасталась сладкими подарками, которые ей преподнесли супруг Юрий Горбунов и маленький сын Иван.

Ранее Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей.