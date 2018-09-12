"Красивый кед": Катя Осадчая позабавила сеть необычным нарядом

Знаменитость поделилась архивным фото.
Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сегодня отмечает 35 день рождения, поделилась забавным архивным фото.
На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в странном платье – кеде.
"Однажды на сьемках. Что я только не надевала", - подписала фото Осадчая.
Подписчики отметили, что ведущая прекрасно выглядит в любом образе.
"Вы красавица, хоть мешок надень", "Креативно", "Красивый кед", "Так на тебя что не надень, красивая!", - писали юзеры.
Также знаменитость похвасталась сладкими подарками, которые ей преподнесли супруг Юрий Горбунов и маленький сын Иван.
Ранее Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей.