«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов заинтриговали Сеть последними фото.

На снимках, которыми артисты поделились на своих страницах в Instagram, они запечатлены в Днепре на совместном мероприятии.

«Жених и невеста», - подписал снимок Горбунов.

Шикарное платье Осадчей и костюм Горбунова восхитили подписчиков, они засыпали знаменитостей комплиментами.

«Хороши, чертовски хороши!», «Вау, платье просто бомба!», «Самая красивая пара!», «Очень стильно и в тоже время с шиком. Очень гармоничная пара!», - писали поклонники.

#женихінєвеста Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 3 Авг 2018 в 10:19 PDT

Ранее Катя Осадчая удивила откровенным нарядом.