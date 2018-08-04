«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей

Ведущие поделились снимками с Днепра.
Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов заинтриговали Сеть последними фото.
На снимках, которыми артисты поделились на своих страницах в Instagram, они запечатлены в Днепре на совместном мероприятии.
«Жених и невеста», - подписал снимок Горбунов.
Шикарное платье Осадчей и костюм Горбунова восхитили подписчиков, они засыпали знаменитостей комплиментами.
«Хороши, чертовски хороши!», «Вау, платье просто бомба!», «Самая красивая пара!», «Очень стильно и в тоже время с шиком. Очень гармоничная пара!», - писали поклонники.
Ранее Катя Осадчая удивила откровенным нарядом.