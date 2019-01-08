Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в бикини

Надя Дорофеева показала фигуру на отдыхе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой на отдыхе в ОАЭ. Туда она отправилась со своим мужем певцом и ведущим Владимиром Дантесом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram в Insta-сториз видео, на котором она позирует в черном купальнике. Пляжный наряд эффектно подчеркивал идальную фигуру Дорофеевой, и ее декольте.

Пара остановилась в 5-звездочном отеле Дубаи Five Palm Jumeirah, цена за сутки в котором превышает 8 тысяч гривен.

Дорофеева похвасталась фигурой в бикини / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Ранее Надя Дорофеева хвастанула снимком в обновленном образе.