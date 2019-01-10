"Я влюбилась": солистка группы Kazka обескуражила поклонников заявлением

Зарицкая заинтриговала фанатов / Фото: Instagram/kazka.band

Вокалистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая поделилась весьма загадочной информацией с подписчиками в блоге музыкального коллектива.

"Я влюбилась… Он невероятный, он такой сильный! В его объятиях хочется тонуть, с вами такое случалось? Как с этим жить?" – написала исполнительница в Instagram.

Мнение поклонников существенно разнилось. Одни приняли заявление певицы всерьез и начали советовать ей наслаждаться этим состоянием и даже предположили, что это повлияет на творчество. А другие предполагали, что Зарицкая делится с поклонниками планами на новую песню, с которой планирует покорить Евровидение.

"Новых песен теперь мы не услышим по ходу", "Радоваться, что встретили свою половинку и конечно таять в его объятьях. И конечно сделать все возможное, чтобы это было навсегда", "Жить и творить прекрасное под влиянием безумных эмоций", "Будь внимательна", "Новая песня?", "Думаю, новая песня, такая же хитовая, как и предыдущие", "Новая песня для отбора?", "Kazka — Apart, студио версия песни?", "Мне кажется, это новая песня", - написали множество комментариев фанаты певицы.

/ Фото: Instagram/kazka.band

Напомним, Kazka подала заявку на участие в нацотборе Евровидения-2019, и поборется за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.