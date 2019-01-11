"Встретились два одиночества": Волочкова и Бузова "взорвали" сеть совместным фото с Мальдив

Ольга Бузова, как и Волочкова, отдыхает на Мальдивах / https://www.instagram.com/buzova86/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова и российская певица Ольга Бузова прилетели отдыхать на Мальдивы. Балерина заселилась на пару дней раньше, а Бузова прилетела на остров со своей сестрой Анной.

Снимком с встречи, которой было не миновать, поделилась на своей странице в Instagram Волочкова. На фото она позирует в своем знаменитом мини-бикини, которое едва прикрывает ее фигуру, и с золотистым загаром, а Бузова запечатлена в майке и мини-шортах.

"Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек Ольга Бузова, которая тоже выбрала этот замечательный остров. Мальдивы объединяют", - подписала снимок балерина.

Волочкова и Бузова встретились на Мальдивах / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Основная порция критики на снимке досталась именно Волочковой – ее разнесли за выбор купальника, который действительно ей маловат.

"Вот и встретились два одиночества", "Не удачное фото на фоне Бузовой. Настя как гоблин какой-то", "Анастасия, ну что за манеры, вы дочкин купальник надели? Ваши, пардон, пися и сиси размера на 2 его опередили", "Это остров неудачниц что ли ? Сообщите локацию, мы будем избегать это место", - писали юзеры.

Нашлись и те, кто посчитал, что Волочкова решила "хайпануть" на известности Бузовой, и прифотошопила ее на снимке.

"Странно, но Бузова на своей странице такая загорелая, а на этом фото бледная. Не ищу и не выискиваю, просто разница очень в глаза бросилась", "Какие тупые люди все-таки... Это бл*ть фотошоп! Вы перед тем, как приближать и разглядывать чужие писи и сиси, сначала на общий план глянули бы! Бузова в 2 раза больше Волочковой", - считают комментаторы.

Однако, в такой же майке, шортах и очках и с такой же прической певица прибыла на отдых.

Ранее Анастасия Волочкова нарвалась на жесткую критику из-за фото "ню" с отдыха.