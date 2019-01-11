Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой и снова женится

Цекало увлечен новой пассией / Фото: kp.ru

Известный российский шоумен и продюсер Александ Цекало заявил, что уже давно расторг брак со своей бывшей женой Викторией Галушкой, которая приходится родной сестрой украинской певице Вере Брежневой.

Как сообщает сайт kp.ru, Цекало заявил, что его новую спутницу, с которой на новогодние праздники его видели в Риме и Барселоне, некорректно называть любовницей.

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", - заявил шоумен.

Как известно, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Напомним, ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.