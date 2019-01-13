"Так выглядит рай!": Осадчая показала потрясающие фото с отдыха на острове

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась с мужем Юрием Горбуновым отдыхать на живописный остров Маврикий в Индийском океане.

"Все фильтры инсты придумали на примере видов Маврикия", - пошутила ведущая в Instagram, засыпав подписчиков сногсшибательными фотографиями.

Осадчая рассказала, что ранее уже была на этом острове, но тогда ей было 17 лет и приехала она со съемочной группой, поскольку тогда работала моделью.

"Первое, что я увидела, еще с самолета – это нереальной красоты океан, такой в детстве я видела только в рекламе известного шоколадного батончика. Мы прилетели большой съемочной командой. Моя коллега, австралийская манекенщица, научила пить местный ванильный чай с молоком, я умудрилась обгореть прямо на съемке, но фотографии все равно получились хорошие. Тогда я решила, что обязательно, когда вырасту, приеду отдыхать в этот Рай. Прошло 18 лет. И вот dreams come true ("мечты сбываются")", - написала знаменитость.

Осадчая вместе с мужем показала подписчикам райские пляжи с белоснежным песком, экзотическую растительность, мощь и силу океана, а также семейный отпускной релакс.

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Подписчики пришли в восторг от потрясающих видов острова, о чем охотно написали в комментариях.

"Теперь я знаю, как выглядит рай!", "Молодец! Как работала, так и отдыхает", "Очень красиво, правда, как настоящий рай", "На вас хочется смотреть бесконечно", "Как хорошо, когда сбываются мечты", - написали подписчики телеведущей.

Как ранее сообщалось, Осадчая вызвала жаркие споры под своим последним фото с отдыха, ведь фанаты разглядели на снимке округлый живот знаменитости.