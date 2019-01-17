"Хотелось, чтобы все было красиво": ведущая "Орла и решки" рассказала о поцелуе с Зеленским

Владимир Зеленский т Анастасия Короткая / коллаж

Актриса и ведущая "Орла и решки" Настя Короткая поведала о работе в режиссерском дебюте шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского - фильме "Я, ты, он, она".

В интервью шоу "Слава+", выходящем на YouTube-канале "Люкс ФМ", Короткая, в частности, рассказала о сцене, где она целуется с Зеленским

"Мне не было сложно на съемочной площадке с Вовой, ни дня. Они с режиссером создавали такую атмосферу расслабленную... Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", - сказала актриса.

По словам Анастасии Короткой, ее муж, телеведущий Андрей Бедняков, отнесся к поцелую спокойно, однако попросил поделиться с ним впечатлениями.

Картина Владимира Зеленского "Я, ты, он, она" вышла на экраны 1 января и за две недели проката собрала 54 млн грн, установив национальный рекорд.

Читайте также"5 основных проблем Украины": Зеленский сделал украинцам необычное предложениеНапомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.