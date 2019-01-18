"Фотошоп голимый": Волочкову разнесли за неумелую попытку удлинить ноги

18 января 2019, 19:12

Балерина позировала на берегу океана, при этом в Сети заметили следы обработки изображения в фоторедакторе.

Волочкова
Анастасия Волочкова / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в своем Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.

На фото она позирует на берегу океана в белой майке, при этом подписчики заметили следы обработки изображения в фоторедакторе.

"Что-то песок под ногами просел ...", "Куда столько фотошопа?... видно же невооружённым глазом, что всё плывёт", "Ни ума, ни фигуры", "Ппц такая пошлятина это дама", "С фотошопом надо поаккуратнее", "Посмотрите на странные волны и изгибы горизонта, обычно когда в фотошопе или в схожих редакторах что либо "утягивают" получается такой эффект", "Какой неумелый фотоШоп", "Она бухая по ходу... Не просыхает от бухла... Другого оправдания нет", "Фотошоп голимый, видно же по воде", "Анастасия, у Вас что то не так с горизонтом....", "Видно же , что фотошоп )))) ноги удлиняли , походу", - написали в комментариях под фото.

/ instagram.com/volochkova_art

Напомним, ранее Волочкова нарвалась на жесткую критику из-за фото "ню" с отдыха.

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Анастасия Волочкова фотошоп
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