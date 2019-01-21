Составит конкуренцию звездной маме: дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике

Соня Киперман похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман, дочь известной певицы Веры Брежневой, показала точеную фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram 17-летняя Соня показала снимок, на котором красавица нежится на солнце в темных очках и слитном купальнике, демонстрируя невероятную схожесть со своей звездной мамой.

Соня нечасто делится такими снимками, и подписчики пришли в восторг от такого летнего кадра.

"Фигура зачет!", "Тигрица!", "Очень красивая", "Выглядишь обворожительно в этом купальнике!", "Повзрослела, красотка", - писали юзеры.

Соня Киперман похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/sonyaxkiperman/

Ранее Соня Киперман показала трогательное архивное фото с мамой.