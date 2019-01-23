"Как же мне было страшно!": Регина Тодоренко рассказала шокирующие детали о своей беременности

Регина Тодоренко рассказала, как протекала ее беременность / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, в рамках "беременного марафона"

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в белом халате с вараном. Под таким шутливым фото ведущая рассказала вовсе не смешную историю. Как оказалось, на 36-й неделе УЗИ показало, что малыш Регины сидит в неправильном положении – "попой к выходу". Поэтому она решила отправиться к остеопату.

"Придя к остеопату, я дико волновалась, особенно когда этот высокий двухметровый мужчина залез своими руками мне в живот, как хиллер, нащупал головку и начал переворачивать моего ребенка головой вниз: "Аа, малыш, тебе ножка возле головы мешала перевернуться", - ласково сказал врач. Ребята, это правда. На УЗИ было видно, что одна ножка согнута, а другая выпрямлена . Кааак? Кааак он руками это прочувствовал? Как же мне было страшно!", - призналась ведущая.

Она добавила, что буквально через 15 почувствовала облегчение, потому что изменился центр тяжести, и ножки ребенка стали упираться Регине в ребра.

Одни подписчики посочувствовали ведущей, и, читая рассказ, искренне переживали. Другие же стали сомневаться в достоверности написанного.

"Регина, что за бред Вы выложили? Нужно проверять написанный для Вас текст, прежде чем им делиться", "Ого, с переживанием все прочла, слава Богу, что все хорошо", "Как остеопат залез в живот?", "Что за бред. Остеопаты не берут беременных после 34 недели! Не может быть! Акушерский переворот-это строго в клинике под наблюдением акушера-гинеколога. Люди, не будьте лохами", "Ну и приключения!", "Региночка, у меня душа встрепенулась... Как хорошо, что роды в итоге прошли успешно и малыш здоров. Сколько тебе пришлось поволноваться и пережить", - писали юзеры.

Ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости.