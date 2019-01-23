"Как же мне было страшно!": Регина Тодоренко рассказала шокирующие детали о своей беременности

Ведущая переживала из-за неправильного положения малыша в животе.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, в рамках "беременного марафона"
На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в белом халате с вараном. Под таким шутливым фото ведущая рассказала вовсе не смешную историю. Как оказалось, на 36-й неделе УЗИ показало, что малыш Регины сидит в неправильном положении – "попой к выходу". Поэтому она решила отправиться к остеопату.
"Придя к остеопату, я дико волновалась, особенно когда этот высокий двухметровый мужчина залез своими руками мне в живот, как хиллер, нащупал головку и начал переворачивать моего ребенка головой вниз: "Аа, малыш, тебе ножка возле головы мешала перевернуться", - ласково сказал врач. Ребята, это правда. На УЗИ было видно, что одна ножка согнута, а другая выпрямлена . Кааак? Кааак он руками это прочувствовал? Как же мне было страшно!", - призналась ведущая.
Она добавила, что буквально через 15 почувствовала облегчение, потому что изменился центр тяжести, и ножки ребенка стали упираться Регине в ребра.
Одни подписчики посочувствовали ведущей, и, читая рассказ, искренне переживали. Другие же стали сомневаться в достоверности написанного.
"Регина, что за бред Вы выложили? Нужно проверять написанный для Вас текст, прежде чем им делиться", "Ого, с переживанием все прочла, слава Богу, что все хорошо", "Как остеопат залез в живот?", "Что за бред. Остеопаты не берут беременных после 34 недели! Не может быть! Акушерский переворот-это строго в клинике под наблюдением акушера-гинеколога. Люди, не будьте лохами", "Ну и приключения!", "Региночка, у меня душа встрепенулась... Как хорошо, что роды в итоге прошли успешно и малыш здоров. Сколько тебе пришлось поволноваться и пережить", - писали юзеры.
На 36-й неделе УЗИ показало, что мой ребенок плотно сидит на корточках и переворачиваться не собирается. Меня это безумно тревожило. И, прежде, чем пойти к остеопату, я начиталась такой информации в интернете, которая повергла меня в ужас. Девушки, не делайте так, проверяйте всю достоверность у своего врача! Придя к остеопату, я дико волновалась, особенно когда этот высокий двухметровый мужчина ???залез своими руками мне в живот, как хиллер, нащупал головку и начал переворачивать моего ребенка головой вниз: "Аа, малыш, тебе ножка возле головы мешала перевернуться", - ласково сказал врач ?⚕Ребята, это правда. На УЗИ БЫЛО ВИДНО, что одна ножка согнута, а другая выпрямлена . Кааак??? Кааак он руками это прочувствовал? . Как же мне было страшно! Но сразу через 15 минут я почувствовала облегчение, потому что центр тяжести изменился, ножки стали упираться мне в ребра, и я очень спокойно и медленно пошла домой. Я даже боялась резко пошевельнуться, только бы ребенок не поменял позу. Всё оставшееся время до родов я делала разные упражнения, плавала по указанию врачей, чтобы плод был в правильно положении. И скоро пошла рожать #БеременныйМарафон #регинатодоренко
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