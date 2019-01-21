"Регина, втащи ему": Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости

Топалов возмутил фанатов обращением к Бузовой / instagram.com/reginatodorenko

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, попал под шквал возмущенных комментариев от фанатов Регины.

На своей странице в Instagram артист поздравил с днем рождения российскую певицу Ольгу Бузову, признался ей в любви, пообещал ее всегда защищать, и назвал себя ее мужчиной.

"Ты - девочка. Настоящая. Нежная и добрая! И лично я тебя очень люблю! Ты умеешь дружить, и ты умеешь быть благодарной! Кто бы что не говорил, я всегда буду в этом уверен и буду тебя защищать! Насколько это возможно и нужно! Счастья тебя того, которого ты сама себе желаешь! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю! Твой, Я", - написал Топалов.

Шокированные фанаты Регины возмутились таким поздравлением, отметив, что даже своей жене Топалов не писал таких теплых слов, и Тодоренко будет неприятно читать такой пост.

"Ну это уже чересчур, Регину жалко", "Я бы убила своего мужа за такое фото", "Регине даже таких слов не писал", "Бедная Региночка", "Как жене написал", "Регина, втащи ему", - писали возмущенные юзеры.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как "лечилась" пивом во время беременности.