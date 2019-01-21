"Регина, втащи ему": Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости

Муж Регины Тодоренко зажал в обьятиях известную российскую певицу.
Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, попал под шквал возмущенных комментариев от фанатов Регины.
На своей странице в Instagram артист поздравил с днем рождения российскую певицу Ольгу Бузову, признался ей в любви, пообещал ее всегда защищать, и назвал себя ее мужчиной.
"Ты - девочка. Настоящая. Нежная и добрая! И лично я тебя очень люблю! Ты умеешь дружить, и ты умеешь быть благодарной! Кто бы что не говорил, я всегда буду в этом уверен и буду тебя защищать! Насколько это возможно и нужно! Счастья тебя того, которого ты сама себе желаешь! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю! Твой, Я", - написал Топалов.
Шокированные фанаты Регины возмутились таким поздравлением, отметив, что даже своей жене Топалов не писал таких теплых слов, и Тодоренко будет неприятно читать такой пост.
"Ну это уже чересчур, Регину жалко", "Я бы убила своего мужа за такое фото", "Регине даже таких слов не писал", "Бедная Региночка", "Как жене написал", "Регина, втащи ему", - писали возмущенные юзеры.
Дорогая моя!!!!! С Днем Рождения тебя, солнце! Ты - прекрасна! Во всём! Мы сто лет знакомы, но , к сожалению, не так часто общаемся, как мне бы хотелось! Но за все эти годы, по непонятным для меня причинам, ты стала мне по-человечески очень близка и любима мной! Таких , как ты, очень мало!!!! Я горжусь твоими победами! Я радуюсь за тебя! Абсолютно искренне и честно! Всегда! Ты невероятно добрый и отзывчивый человек! Ты - благодарная и умеешь ценить и помнить даже самые мелочи! Те самые мелочи, на которых и строятся крепкие отношения! Ты - талантливая! И, как мы все с каждым годом убеждаемся, талантливая во всем, за что берёшься! Ты - пример для миллионов и миллионов людей! И очень достойный пример! А все, кто говорят обратное - просто завидуют, злятся и просто не способны разделить и переварить твой успех и победу! Потому что они - не смогли так и никогда не смогут. И чем больше таких людей - значит тем выше ты! Ты сильная, но внутри очень ранимая! Ты - девочка. Настоящая. Нежная и добрая! И лично я тебя очень люблю! И я хочу тебе пожелать быть здоровой! Тебе, твоей замечательной маме и сестренке! Быть лучше всех! Всегда впереди! Но находить время на себя, на свое сердце, душу и внутренний мир! Чтобы ты обретала гармонию внутреннюю, чтобы люди перестали тебя использовать и все же берегли и ценили! Ты умеешь дружить и ты умеешь быть благодарной! Кто бы что не говорил, я всегда буду в этом уверен и буду тебя защищать!? насколько это возможно и нужно! Счастья тебя того, которого ты сама себе желаешь! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю!!!!! Твой , Я. @buzova86 #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #бузова
Ранее Регина Тодоренко рассказала, как "лечилась" пивом во время беременности.