Подруга-боксерша Волочковой вызвала на "мордобой" Сергея Шнурова

Фируза Шарипова / AllFight.Ru

Подруга балерины и светской львицы Анастасии Волочковой - чемпионка мира по боксу из Казахстана Фируза Шарипова, решила вступиться за ее честь.

Она публично, через соцсеть Instagram, кинула вызов на спарринг-бой эпатажному музыканту и лидеру группировки "Ленинград" Сергею Шнурову, недавно поглумившегося в стихотворной форме над Волочковой.

Чемпионка призвала музыканта уважать труд спортсменов и танцоров и добавила, что ее подруга имеет право делать любые фотографии.

Напомним, ранее Волочкова рассекретила имя своего возлюбленного.