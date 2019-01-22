"Ленточка на п*ське": Сергей Шнуров публично высмеял шпагаты Волочковой

Музыкант фактически назвал балерину бездарностью.
Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров высмеял "королеву шпагатов" российскую балерину Анастасию Волочкову.
На своей странице в Instagram 45-летний музыкант написал стихотворение, в котором выставил Волочкову бездарностью, призвав небогатых талантом людей "раздвигать ляжки" как балерина, ведь затем к ним "рекою потекут лайки и подписки", подразумевая, что своими шпагатами Волочкова лишь старается удержать былую славу.
Отметим, что Волочкова славится своими провокационными шпагатами, которые она делает топлес, в мини-бикини, порой голышом в снегу.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:
"Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, - мерси баку,
Ленточка на п*ське.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки"
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