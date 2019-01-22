"Ленточка на п*ське": Сергей Шнуров публично высмеял шпагаты Волочковой

Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял провокационные шпагаты балерины / "РИА Новости"

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров высмеял "королеву шпагатов" российскую балерину Анастасию Волочкову.

На своей странице в Instagram 45-летний музыкант написал стихотворение, в котором выставил Волочкову бездарностью, призвав небогатых талантом людей "раздвигать ляжки" как балерина, ведь затем к ним "рекою потекут лайки и подписки", подразумевая, что своими шпагатами Волочкова лишь старается удержать былую славу.

Отметим, что Волочкова славится своими провокационными шпагатами, которые она делает топлес, в мини-бикини, порой голышом в снегу.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

"Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на п*ське.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки"

Ранее в России Шнурова назвали "бомжом помоечным".