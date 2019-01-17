В России Шнурова назвали "бомжом помоечным"

У Лозы творчество Шнурова не вызывает восторга / vesti-ukr.com

Одиозный российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество группы Ленинград и ее фронтмена Сергея Шнурова.

"Вот не хватает человеку словарного запаса. Всегда можно вставить матерок. Для меня, помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата. С таким же. Такой же уровень художественности, тот же самый уровень литературности", - рассказал музыкант в интервью 5 каналу.

Лоза заявил, что творчество Шнурова не имеет никакого отношения к искусству. Он добавил, что нельзя назвать заслугой музыканта даже рекордный 65-тысячный стадион, который рок-группа собрала в прошлом году.

"Люди, которые идут на концерт Шнурова, они же идут не за музыкой, музыки там нет. Они идут не за поэзией, поэзии там тоже нет. Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд, хах, счастья немножко есть. То есть, вот в этом унижении каком-то. В этом чувстве боли тоже что-то, наверное, есть", - сказал Лоза.

Как известно, Лоза уже не в первый раз пользуется выражением "помоечный бомж". Так Шнурова он уже называл в 2016 году.

Напомним, ранее Лоза дал оценку намерению легенды советской эстрады Аллы Пугачевой вернуться на сцену по случаю своего 70-летия.