"Не надо изображать девочку-припевочку": Лоза прокомментировал возвращение Пугачевой на сцену

В России бытует мнение, что Пугачева должна сменить репертуар / Скриншот видео с youtube.com

Известный российский композитор и певец Юрий Лоза дал оценку намерению легенды советской эстрады Аллы Пугачевой вернуться на сцену по случаю своего 70-летия.

"Я не думаю, что в 70 лет надо изображать мальчика-хотюньчика или девочку-припевочку. Но для 70 лет есть своя притягательность", - цитирует артиста НСН.

Лоза считает, что Примадонне не стоит исполнять старые хиты, поскольку с возрастом у нее трансформировались голосовые связки. Однако он убежден, можно эффектно обыграть любое звучание голоса.

Певец добавил, что решение Пугачевой о возвращении на сцену после заявления о завершении карьеры в шоу-бизнесе — это "ее слово", которое она сама дала и вправе забрать его назад.

"Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия", — добавил Лоза.

Лоза констатировал, что приглашение на концерт в Кремле пока не получил.

Как ранее сообщалось, Пугачева планирует вернуться на большую сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева P.S.".