"Не надо изображать девочку-припевочку": Лоза прокомментировал возвращение Пугачевой на сцену

17 декабря 2018, 21:22

Музыкант заявил, что на концерт в Кремле его пока не пригласили.

Пугачева
В России бытует мнение, что Пугачева должна сменить репертуар / Скриншот видео с youtube.com

Известный российский композитор и певец Юрий Лоза дал оценку намерению легенды советской эстрады Аллы Пугачевой вернуться на сцену по случаю своего 70-летия.

"Я не думаю, что в 70 лет надо изображать мальчика-хотюньчика или девочку-припевочку. Но для 70 лет есть своя притягательность", - цитирует артиста НСН.

Лоза считает, что Примадонне не стоит исполнять старые хиты, поскольку с возрастом у нее трансформировались голосовые связки. Однако он убежден, можно эффектно обыграть любое звучание голоса.

Певец добавил, что решение Пугачевой о возвращении на сцену после заявления о завершении карьеры в шоу-бизнесе — это "ее слово", которое она сама дала и вправе забрать его назад.

"Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия", — добавил Лоза.

Лоза констатировал, что приглашение на концерт в Кремле пока не получил.

Как ранее сообщалось, Пугачева планирует вернуться на большую сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева P.S.".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица Россия концерт сцена Алла Пугачева Юрий Лоза
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:21
В НБУ показали монету номиналом пять гривен
22:54
В России намерены отменить железнодорожное сообщение с Украиной
22:29
"Живет в квартире сестры, которая торгует шмотками": журналисты показали элитное жилье Продана Видео
22:05
Психолог рассказала о пользе Нового года Видео
21:56
Появилось видео процесса Объединительного собора из Софии Киевской Видео
21:47
Экс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины Видео
21:22
"Не надо изображать девочку-припевочку": Лоза прокомментировал возвращение Пугачевой на сцену
21:05
ФСБ намерена применять для защиты УПЦ МП силовые группы
20:42
"Хищное разграбление": экс-министр рассказал о тотальном кризисе инфраструктуры в Украине
20:21
"Украину судят по политике": украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь рассказала о закулисье конкурса
20:17
Как выбрать новогоднюю елку: советы экспертов Видео
19:48
Эксперт объяснил, что значит для Украины решение Гааги по "оккупационной сволочи" в Крыму Видео
19:37
"Жива и здорова": Регина Тодоренко рассказала о состоянии после родов
19:29
Скандал в Институте сердца: появилось видео тренинга Тодурова Видео
19:01
"Словно окончание спектакля в театре": появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП Видео
18:36
Западный боксер сказал, кто побьет Ломаченко Видео
18:11
Евро подскочил, доллар "пополнел": назван курс валют на вторник Видео
18:00
Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой в бархатном боди Видео
17:46
Волкер анонсировал новые поставки США вооружения Украине Видео
17:15
Жертвы гриппа: в Харькове умерли ребенок и женщина Видео
17:08
Голые красотки "засветили" свои попы и груди для фотографа британских королей: опубликованы снимки 18+ Фото
17:04
Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына
16:48
"Голос страны-9": стали известны имена всех тренеров проекта Видео
16:39
"Поссорить, растянуть по разным углам": адвокат рассказал, как в РФ нарушают права украинских моряков Видео
16:38
National Interest жестко раскритиковали новейшее российское зенитное оружие
16:23
"Наш самый братский народ": в Кремле прокомментировали объединение России и Беларуси с Путиным во главе Видео
16:19
"Зачем так себя уродовать?": Светлана Лобода удивила фанатов изменениями во внешности Видео
16:04
Журналистка объяснила, почему Крымский мост нельзя будет использовать Видео
15:41
В УПЦ МП отреагировали на слова Яроша об "охоте на московских попов"
15:39
СМИ сообщили о сбое в крупном банке Видео
15:21
УПЦ МП отказалась признать созданную Православную церковь Украины
15:09
Адепт Путина Киселев попытался оправдаться за оскорбление журналистки и снова оскорбил ее
14:51
"Моя хтива скотиняшка": Ляшко, Порошенко, Тимошенко и Зеленского изобразили в стиле "Симпсонов" Фото Видео
14:49
"Не до шуток": синоптики предупредили о сильных морозах в Украине Фото Видео
14:49
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: стало известно, с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"
14:48
Ложь и пропаганда пророссийских каналов не имеют ничего общего со свободой слова - Бурбак
14:46
"Тело мужское с бабьими сиськами": Анастасия Волочкова ужаснула фанатов внешним видом
14:21
Эксперт объяснила, как УПЦ МП превращается в секту Видео
14:20
Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала
14:13
"В жизни раз бывает 70 лет": Алла Пугачева возвращается на сцену с юбилейным концертом
14:08
Примкнувших к новой украинской церкви иерархов УПЦ МП предали анафеме
13:56
"Беда не приходит одна": нардеп с сыном ехала с похорон и попала в пьяную аварию Видео
13:34
Путинский режим держится на терпилах мнение
13:33
Задержан заказчик убийства Виталия Олешко
13:22
Эксперт объяснил, кто виноват в росте тарифов и почему Украине опасно слезать с иглы МВФ
13:21
В Крыму в поддержку взятых в плен украинских моряков развернули желто-синий стяг: опубликовано видео Видео
13:13
Признание "Л/ДНР": Лавров пообещал, что Россия "не отдаст Украину нацистам" Видео
13:10
Создание новой церкви в Украине: появилась реакция Кремля
13:05
Порошенко подготавливает общество к принятию Медведчука мнение
12:55
Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с гастролями "путинских артистов" в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять