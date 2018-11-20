"Лорак, Баста, Шнуров – они ведь певцы слабенькие": Лоза прошелся по жюри "Голоса"

Лоза прошелся по жюри проекта "Голос" / Скриншот

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза, известный своей критикой современного российского поп-искусства, на этот раз прошелся по рэперу Басте и шоу "Голос", где тот выступает одним из членов жюри. Досталось и остальные членам жюри, среди которых украинская певица-перебежчица Ани Лорак, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе.

"Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая", – заявил Лоза в комментарии телеканалу Царьград.

Читайте также"Матч покажут фанатам в аду". Лоза "разнес" игру России против ИспанииПри этом он уверен, что проект "Голос" нацелен не на поиск новых талантов: "Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри".

В завершение Лоза резюмировал: "Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают. В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет".

Читайте такжеЛоза объяснил, почему Верка Сердючка может не вернуться в Украину из РФНапомним, Facebook Лозы заблокировали за слово "москаль". "Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово "москаль", которое я употребил в отношении себя, написал: "Нам - москалям", - рассказал певец.

Самым известным стал комментарий Лозы в отношении творчества групп Led Zeppelin и Rolling Stones в 2016 году. "80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми", - сказал он.

Также Лозе не понравились слова фронтмена украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, которые он сказал на концерте в Нидерландах. "Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? Пукнул кто-то там, крякнул, а к этому надо прислушиваться — почему?" — заявил он.