"Как может Басков кататься в говне?": Юрий Лоза отреагировал на видеоизвинение Киркорова и "золотого голоса"

Юрий Лоза прокомментировал новый клип Киркорова и Баскова / vesti-ukr.com

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал видео-пародию популярных российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова за клип на песню под названием Ibiza. Артисты спародировали музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It.

"Клип я предыдущий не видел и этот смотреть не собираюсь. Я не обсуждаю и не рецензирую работу своих коллег. Я не знаю, есть им за что извиняться или нет", - передает слова Лозы Ren.tv.

По словам исполнителя, все, что делают российские артисты, они "делают для зрителя".

"Как может Басков кататься в говне? Артисту надо верить: и говно настоящее, и извинения настоящие", - сказал Лоза.

Ранее Сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида.