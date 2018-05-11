"Великий музыкант, что ли?"". Лоза раскритиковал русофобское "пророчество" Скрипки

Российскому певцу и композитору Юрию Лозе не понравились слова фронтмена украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, которые он сказал на концерте в Нидерландах.

"Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? Пукнул кто-то там, крякнул, а к этому надо прислушиваться — почему? Это никаким образом не сказывается ни на нашем благосостоянии, ни на нашем отношении к миру, ни даже мира — к нам. Что он, великий музыкант, что ли? Да нет, конечно. Какую его песню поют в мире? Никакую. Ладно, я сказал бы — мою песню даже американцы поют на английском языке, хоть какой-то резонанс", — заявил он в интервью телеканалу "360",

Лоза добавил, что агрессия украинских артистов по отношению к России связана "с определенным заказом" США, которые всячески пытаются рассорить два народа.

Напомним, Скрипка рассказал о концерте в Голландии, когда после его слов о Гаагском суде над Россией, встали и вышли треть зрителей.