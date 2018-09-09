Facebook скандального российского певца заблокировали за слово "москаль"

9 сентября 2018, 19:10

По словам артиста, под "москалем" он имел в виду себя.

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Аккаунт российского певца Юрия Лозы в соцсети Facebook заблокировали за употребление слова "москаль".

Как заявил сам Лоза РИА Новости, под "москалем" он имел в виду себя.

"Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово "москаль", которое я употребил в отношении себя, написал: "Нам - москалям", - рассказал певец.

Юрий Лоза известен своими критическими высказываниями по поводу буквально всего.

Самым известным стал его комментарий в отношении творчества групп Led Zeppelin и Rolling Stones в 2016 году.

"80 процентов того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми", - сказал он.

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Facebook Юрий Лоза
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