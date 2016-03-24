Юрий Лоза считает, что Led Zeppelin и Rolling Stones "не умеют петь и играть"

Советский музыкант Юрий Лоза, популярный в конце 80-х—начале 90-х, раскритиковал музыкантов легендарных западных групп за "неумение петь и играть"

Об этом пишут Вести.

"80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми", — заявил певец в эфире программы "Соль" с Захаром Прилепиным.

Отметим, что британская группа Led Zeppelin остается одной из наиболее успешных групп в рок-музыке: тираж их альбомов превышает 300 миллионов, семь пластинок группы поднимались на вершину Billboard 200. Led Zeppelin занимают первое место в списке VH1 "100 Величайших артистов хард-рока", в 1995 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла, в 2005 году получили Грэмми за выдающийся вклад в музыкальное развитие, в 2006-м — Polar Music Prize, считающийся музыкальным аналогом Нобелевской премии.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Напомним, легендарный исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза жестко высказался относительно участия Сергея Лазарева в конкурсе "Евровидение-2016".