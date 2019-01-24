"Совсем как мышь": Регину Тодоренко без макияжа и в мешковатой одежде разнесли в сети

Регина Тодоренко разочаровала сеть своей внешностью / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, нарвалась на резкие замечания от поклонников из-за фото без макияжа и в мешковатой одежде

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она позирует в кафе со своей мамой Ириной, Регина запечатлена в свитере, шубе и шапке, которые скрывают фигуру ведущей.

"Дамы на светском рауте. Мы с маман Ириной Тодоренко уже так устали от курток и шуб, а вы? Хотите в лето?", - поинтересовалась ведущая у фанатов.

Поклонники не поспешили отвечать на вопрос Тодоренко, а обратили свое внимание на ее внешний вид – мол, если она и дальше будет ходить не накрашенная и в такой одежде, которая скрывает ее формы, она может потерять мужа Влада Топалова.

"Красивая девушка, но этот стиль убил всю ее сексуальность, а потом бабы гадают, почему мужик ушел. Всегда нужно быть для своего мужчины даже в домашней одежде сексуальной", "Ну уж совсем стиль "бомжа", нельзя так, ни граммы макияжа, все слишком большое и висит, честно", "Глазки надо немножко подрисовать, а то уж совсем как мышь", "Действительно Регина, что с вами случилось? Где та опрятная девчонка? Я понимаю маленький ребенок, я понимаю, не досыпаете, но выглядите вы действительно, как ваша мама, что с одеждой стало, Регина путешественница, стильная, красивая, вернись", - писали юзеры.

Регина Тодоренко с мамой Ириной / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Ранее Регина Тодоренко рассказала шокирующие детали о своей беременности.