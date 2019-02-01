Группу Kazka обвинили в неадекватной реакции на критику

Руководство коллектива очень болезненно реагирует на критику / https://www.facebook.com/kazka.band/

В Сети ряд видеоблогеров выразили претензии продюссерской компании Mamamusic, которая распоряжается контентом группы Kazka, в связи с информационной атакой на их ролики в YouTube.

Автор блога о Евровидении Alina Eurofan рассказала в видео, опубликованном в YouTube, что ее работу с критикой клипа "Плакала" группы Kazka заблокировали, а затем и вовсе удалили из видеохостинга по причине жалобы продюсеров коллектива.

Алина уверяет, что в ее ролике не было оскорблений в адрес группы или ее солистов. Автор высказала мнение о клипе, охарактеризовав его примитивным и чрезмерно простым. Однако руководство группы обвинило девушку в нарушении авторских прав, будто она опубликовала клип на свой канал.

Ряд блогеров отметили, что компания Mamamusic также пожаловалась на нарушение закона об авторских правах и перевела себе монетизацию от их видеоработ, опубликованных на их личных каналах. Так, видеоблогер Russel полностью удалил видео с критикой творчества группы Kazka, поскольку его полностью лишили монетизации за просмотры роликов. Он отмечает, что ничего излишне критичного в адрес коллектива в своих видео не говорил, однако руководство группы остро отреагировало даже на незначительные замечания.

Напомним, Kazka выложила себя в YouTube видео песни, с которой планирует представлять страну на конкурсе Евровидение. Однако в комментариях к официальному видео люди пишут: "Уважаемый коллектив группы KAZKA, лучше откажитесь от участия в отборе в этом году. Песня неудачная и откровенно слабая. Не ваш уровень", "Ну такое никакое. Они могут лучше", "Такое что-то, где-то на 20-е место".