"Хамская и циничная позиция": критик жестко разнес Пугачеву за ее аппетиты

Пугачева возмутила общественность непомерными финансовыми аппетитами / instagram.com/alla_orfey

Российский музыкальный критик и экс-судья украинского проекта "Х-фактор" Сергей Соседов заявил, что легенда советской эстрады Алла Пугачева в связи с возвращением на сцену и концертом в Кремле удивляет своими непомерными финансовыми аппетитами.

В комментарии URA.RU Соседов прокомментировал всплывший в сети официальный документ, в котором представители певицы просят госкомпанию "Вертолеты России" выделить ей внушительную сумму на концерт и сопутствующие мероприятия.

"Это высокомерное, корыстное использование своего имени. Такая хамская и циничная позиция: мне все должны, я кормила всю страну, мне недоплачивали в советское время. При том, что артисты в то время, и Пугачева в их числе, жили превосходно", - не скрывает возмущения критик.

По словам Соседова, организация и без финансовой помощи для Примадонны переживает не лучшие времена, поскольку урезает бюджет и сокращает сотрудников.

Читайте также"Пир во время чумы": Пугачеву распекли из-за концерта за 40 миллионов"Компания влачит жалкое существование, на этом фоне 40 миллионов на бездарный фанерный концерт — это стыдно, позорно, преступно", - сказал он.

Он подчеркнул, что это не фирма, а сама Пугачева должна спонсировать организацию на грани разорения.

Еще ряд российских артистов выразили возмущение в связи с финансовой помощью для концерта Пугачевой. Прозвучало мнение, что на фоне сбора денег тяжело больным данный поступок выглядит кощунственно.

Напомним, юбилейный концерт к 70-летию легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года, обернулся настоящим скандалом.