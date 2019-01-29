"За это и убить могут": Алла Пугачева "влипла" в коррупционный скандал с миллионами на концерт

Алла Пугачева "влипла" в скандал с юбилейным концертом / Фото: viva.ua

Юбилейный концерт к 70-летию легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года, обернулся настоящим скандалом.

Возвращение Примадонны на сцену обойдется российскому бюджету в 40 миллионов рублей, госпомощь затребовала компания "Вертолеты России". В разговоре с порталом "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отметил, что оценку спонсорской помощи от государственного оборонного предприятия Пугачевой должна дать Генпрокуратура.

"Хочет народная артистка СССР вернуться на сцену – это ее право. Хотят ее видеть поклонники на сцене – пусть покупают билеты, даже за огромные деньги. Хочет Пугачева привлечь спонсоров для организации концерта из среды частных компаний – не вижу ничего криминального. Но причем здесь, извините, деньги госкомпании? Зачем перед людьми махать красной тряпкой? Теперь наверняка пойдет новая волна недовольства в ее адрес, которая по правде говоря, не особо и утихала", – отметил он.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и вовсе такую щедрость от госпредприятия считает частью коррупционной схемы, передают "Известия".

Такой же позиции придерживается и знаменитый певец Юрий Лоза.

"Поймите, тут разговор об откатах идет, а это серьезно, за это и убить могут. Вы же понимаете, никаких 40 млн она не получит, что люди, которые выбили для нее эти деньги, они же рассчитывают, что будет возврат, ну или откат, как это называется", - отметил Юрий Лоза.

Ранее Аллу Пугачеву распекли из-за концерта за 40 миллионов.