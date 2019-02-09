"Сладкие мгновения с ребенком": экс-невеста Кличко попыталась реабилитироваться после обвинений

Хайден решила показать на публике свою любовь к дочери / Фото: Twitter/Hayden Panettiere

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его единственной дочери Кайи-Евдокии Хайден Панеттьери, после распространения во многих мировых СМИ информации о ее отказе от ребенка, опубликовала в соцсети трогательный снимок.

"Сладкие мгновения со спящим ребенком", - подписала она фотографию в Twitter/

На снимке лицо девочки прикрывает фиолетовая кепка. Кайя-Евдокия сидит в автокресле рядом со своей мамой. Засыпая, девочка нежно обняла руку Хайден.

/ Фото: Twitter/Hayden Panettiere

Когда именно был сделан снимок – неизвестно. В сети предположили, что фото архивное, а опубликовала его актриса, чтобы доказать якобы не угасшие материнские чувства. Однако по словам инсайдеров журнала People, Хайден Панеттьери действительно проводит мало времени с дочерью, но все же участвует в ее воспитании.

"Говорить, что она никогда не видит свою дочь, неправильно. Хайден очень изменилась с тех пор, как у нее появилась Кайя, и, хотя их отношения неидеальны, она учится на своих ошибках и хочет идти вперед", - отметил инсайдер.

Как ранее сообщалось, Панеттьери видится с дочкой пару раз в год, сейчас Кайя-Евдокия живет с Кличко в Киеве, ему помогает воспитывать малышку его мать.

Ранее новый бойфренд экс-невесты Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость.