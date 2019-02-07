Экс-невеста Кличко "избавилась" от ребенка: девочка живет с боксером в Украине

Дочь Панеттьери и Кличко переехала к отцу в Украину / Instagram

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его единственной дочери Кайи-Евдокии Хайден Панеттьери отдала девочку на воспитание ее отцу в Украину.

Актриса после расставания с боксером стала налаживать свою личную жизнь, в которой значительное место занимает алкоголь и вечеринки с новым бойфрендом 28-летним актером Брайаном Хикерсоном, и у нее совсем не остается времени, чтобы воспитывать дочь, передает US Weekly.

"Хайден действительно редко бывает рядом с дочерью. Она считает, что ребенку сейчас не будет хорошо с ней… Это все душераздирающе и сложно. Они не проводили каникулы вместе", – рассказал инсайдер.

Источник также сообщил, что Панеттьери видится с дочкой пару раз в год, сейчас Кайя-Евдокия живет с Кличко в Киеве, ему помогает воспитывать малышку его мать.

Ранее Владимир Кличко прокомментировал алкогольную зависимость Хайден Панеттьери.