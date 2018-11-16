Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость

16 ноября 2018, 21:25

Новый парень голливудской актрисы заявил, что СМИ преувеличивают информацию.

Панеттьери оставила дочь и загуляла / Фото: Instagram/brianhickerson

Ведущие американские СМИ обсуждают новый роман бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко и матери его единственной дочери Хайден Панеттьери, в котором значительное место занимает алкоголь и вечеринки.

"Хочу внести ясность: друзья и семья Хайден совсем не беспокоятся за нее. Хайден счастлива и здорова, как наши отношения. Это пока все, что я могу сказать. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь", - заявил новый возлюбленный актрисы Брайан Хикерсон журналистам Access Online.

В издании отмечают, что недавно Панеттьери повезла бойфренда в родной город и познакомила со своими родственниками. Однако семья актрисы оказалась не в восторге от нового романа, поскольку новоиспеченная пара принимает слишком много алкоголя.

Журналисты сообщают, что Хикерсон также возил возлюбленную домой для знакомства со своей семьей, но первая встреча завершилось дракой. На место инцидента приезжала полиция и пыталась усмирить Хикерсона, который гонялся за своим отцом с разбитой бутылкой. Инсайдеры сообщают, что Панеттьери в этот момент была навеселе, но в скандале не участвовала.

Как известно, дочь Панеттьери и Кличко, 3-летняя Кайя-Евдокия сейчас живет с отцом.

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Позже актриса продала дом в Нэшвилле, в котором она жила с украинским боксером.

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Хайден Панеттьери роман алкоголизм Владимир Кличко бойфренд возлюбленый
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