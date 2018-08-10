Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов

Американская актриса Хайден Панеттьери выставила на продажу дом, в котором жила вместе с украинским боксером Владимиром Кличко и совместной дочерью Кайей Евдокией.

Особняк в столице штата Теннесси Нэшвилле расположен в живописном районе среди зеленых холмов. Он был построен в 2012 году и сейчас продается за 1,65 миллиона долларов. Об этом сообщает Realtor.

В доме Панеттьери и Кличко, площадью 465 квадратных метров, есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, просторная кухня и обеденная зона, кабинет, гостиная, гардеробная и открытая терраса с видом на внутренний двор.

Также на территории особняка есть тренажерный зал, сауна, бассейн с подогревом, небольшим водопадом и гидромассажем, гараж и небольшая детская площадка.

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери имеют совместную дочку и прожили девять лет в гражданском браке, который сейчас дал серьезную трещину.

Как ранее сообщалось, стало известно, кто стал новым бойфрендом актрисы.