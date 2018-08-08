Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео

Кличко расстался с матерью своей единственной дочери

Украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери имеют совместную дочку и прожили девять лет в гражданском браке, который сейчас дал серьезную трещину.

Как говорится в сюжете ТСН, мать актрисы рассказала, что экс-влюбленные сохранили дружеские отношения и недавно провели совместный отпуск в Греции.

К тому же, стало известно, кто стал новым бойфрендом актрисы. Молодого красавца, на свидании с которым заметили Хайден, узнали. Это - 28-летний начинающий актер Брайан Хикерсон. По слухам, они познакомились через общих друзей. Вместе пара уже почти месяц и своих отношений на публике не скрывает.

Как ранее сообщалось, Кличко и Панеттьери отменили помолвку.